Belges en C1: Alderweireld redonne espoir aux Spurs de Tottenham (PHOTOS & VIDEO)

C1

Mercredi soir se poursuivait la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de football.

Si de nombreux belges étaient en action, on notera toutefois le but inscrit par Toby Alderweireld qui n'a pas su éviter la défaite des siens contre l'AS Monaco (1-2) et les montées au jeu de Laurent Depoitre (FC Porto) et de Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach).

Initialement prévue mardi et finalement postposée à mercredi soir en raison de pluies torrentielles, la rencontre entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach tourna rapidement à l'avantage des Anglais. Sergio Agüero a mis les siens sur les bons rails dès la 9e minute de jeu. L'attaquant argentin remit le couvert 20 minutes plus tard en convertissant un pénalty peu avant la demi-heure de jeu (29e, 2-0). Un score qui s'aggrava en seconde période avec deux nouveaux buts en faveur des Citizens venus des pieds d'Agüero (77e, 3-0) et Iheanacho (90+1, 4-0). Sans parvenir à se montrer décisif dans les chiffres, Kevin De Bruyne a disputé toute la rencontre et s'est montré omniprésent sur les multiples offensives anglaises. Monté à la 59e, Thorgan Hazard n'a en revanche rien pu faire pour peser sur la rencontre.

Malgré une charnière centrale 100% belge avec les titularisations de Jan Vertonghen et de Toby Alderweireld, qui ont disputé l'intégralité du match, Tottenham a rapidement déchanté après avoir encaissé deux buts de la part de Bernardo Silva (16e, 0-1) et de Thomas Lemar (31e, 0-2) en première période. Les Spurs ont néanmoins relancé l'intérêt du match juste avant la pause en réduisant l'écart via notre compatriote Alderweireld qui exploita un corner d'Erik Lamela pour planter une tête imparable (45e, 1-2). Si les Spurs auraient sans doute mérité de revenir au score en seconde période, l'AS Monaco a tenu bon et préservé ce petit but d'écart suffisant pour empocher les trois points. Mousa Dembélé a signé son retour en montant sur la pelouse à la mi-temps.

Le Legia Varsovie de Besnik Hasi et de Vadis Odjidja, titulaire d'entrée, n'a jamais eu droit au chapitre face au Borussia Dortmund. Les Polonais ont coulé à domicile en encaissant trois buts en 10 minutes seulement lors du premier acte via Götze (7e, 0-1), Sokratis (15e, 0-2) et Bartra (17e, 0-3). En seconde période, le Legia a carrément coulé en concédant trois nouveaux buts de la part de Guerreiro (51e, 0-4), Castro (76e, 0-5) et Aubameyang (87e, 0-6).

Moins d'un quart d'heure après le coup d'envoi, le FC Porto a décanté la situation en ouvrant la marque dès la 13e grâce à Otavio (1-0). L'égalisation de Cornelius à la 52e (1-1)a poussé Nuno Espírito Santo à faire monter Laurent Depoitre sur la pelouse (62e). En supériorité numérique après l'exclusion de Gregus (67e), Porto a finalement été contraint au partage un but partout. Depoitre ne s'est jamais montré dangereux en faveur des Portugais.