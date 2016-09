Belges en C1: Alderweireld redonne espoir aux Spurs de Tottenham (VIDEO)

C1

Les hommes de Mauricio Pocchettino recevaient Monaco dans le cadre du premier match du Groupe E, comptant pour la Ligue des champions.

Alors que les joueurs de la Principauté ont rapidement trouvé la faille dans ce match, grâce à une ouverture du score signée Bernardo Silva (15e) et au but du break inscrit par Thomas Lemar (31e), Toby Alderweireld a redonné espoir aux siens juste avant la pause (45e). Sur un corner frappé par Erik Lamela, le défenseur central de Tottenham s'élèvait plus haut que tout le monde pour propulser le cuir au fond des filets de la tête.

En vain puisque le score n'évoluera plus et c'est Monaco qui fait l'excellente opération dans ce groupe E puisque Leverkusen et le CSKA se sont neutralisés (2-2).