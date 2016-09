Bruges-Leicester: les Anglais ont déjà mis l'ambiance ! (VIDEOS)

C1

Les supporters de Leicester City, qui se déplace ce soir à Bruges pour le premier match de Ligue des Champions, étaient déchaînés mardi soir au centre de la Venise du Nord.

La soirée a été animée ce mardi soir à Bruges. En effet, les supporters de l'équipe anglaise de Leicester, étaient déjà présents en nombre dans le centre de la ville. Un contingent important d'anglais s'était d'ailleurs réuni au sein de la Geernaartstraat, non loin de la Grand-Place, où se trouvent de nombreux pubs.

S'ils s'étaient dans un premier temps réunis afin de suivre la rencontre d'une autre équipe anglaise qui participe également à la CL, à savoir Arsenal qui se déplaçait sur le terrain du PSG, les supporters n'en ont rapidement eu que faire et ont préféré chanter à tue-tête de nombreux chants à la gloire des Foxes.

Certains livraient leur impression quant au match de ce soir. "Un guide nous a expliqué que le stade ne sera plus que probablement pas plein ce soir. C'est dommage mais ne vous inquiétez pas, on se chargera de l'ambiance quoi qu'il arrive !", déclarait Jack, supporter de Leicester qui assurait ne jamais avoir imaginé vivre de tels moments un jour. D'autres semblaient bien mal informés. "Nous participons pour la première fois à la Ligue des Champions, vivement ce mercredi soir ! Cette impatience doit également valoir pour les supporters de Bruges, il me semble que c'est leur première participation également. Non ? Je pensais... Il faut dire que je suis le foot que depuis deux-trois saisons...", avouait de son côté Sonny, un très jeune supporter.

L'alcool aidant, quelques débordements se sont malheureusement produits en fin de soirée. Les supporters anglais se sont parfois cherchés et des bagarres ont éclaté entre eux. Rien de très méchants heureusement, les esprits se calmant assez rapidement. La zone de police de Bruges avait d'ailleurs mis les moyens afin d'éviter tout débordement en dépêchant de nombreux combis de police tournant ou postés autour de la Grand-Place.

Une chose est sûre, cela va être très chaud ce soir aux abords du stade Jan Breydel !