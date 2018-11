Le Club de Bruges compte beaucoup sur son déplacement à Monaco mardi pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de football. Les Brugeois peuvent y décrocher leur première victoire dans la lucrative compétition européenne depuis novembre 2005, mais les hommes d'Ivan Leko pourrait surtout prendre option sur la 3e place de ce groupe A, synonyme ensuite de 16es de finale en Europa League. Suivez la rencontre en direct commenté dès 18h55.

"La différence avec la première confrontation est qu'il est plus facile de faire les calculs", a expliqué Ivan Leko en conférence de presse d'avant-match. "Nous savons très bien qu'avec un moins bon résultat que 1-1, il sera difficile d'aller chercher la 3e place. Nous devrons jouer notre football. Nous avons montré lors des trois premières rencontres que notre jeu était bon assez que pour mériter plus qu'un point. Je crois en mon équipe et je pense que nous pouvons aller chercher un résultat".

L'occasion est belle aussi parce que Monaco est au plus mal. L'arrivée de Thierry Henry n'a pas (encore) inversé la spirale. L'ancien T2 des Diables n'a pu faire mieux qu'une défaite à Strasbourg en championnat de France, un nul à Bruges (1-1) sur la scène européenne et un nouveau revers samedi à Reims (1-0). Monaco, où évoluent Youri Tielemans et Nacer Chadli, reste sur un seul succès lors de ses 15 derniers matches joués cette saison. C'était contre Nantes lors de la première journée de championnat.

Thierry Henry cherche encore la bonne formule côté monégasque. "Et j'espère que cela va arriver", a confié le Français au point presse la veille du match. "Tout ne se fait pas en deux semaines. Certaines choses ont fonctionné, surtout à Bruges, mais la défaite à Reims est difficile à accepter car on n'a rien montré dans tous les sens du terme. On essaye de trouver la bonne formule, le bon onze. C'est bien de jouer tout de suite après Reims parce que ça évite de gamberger. Il faut ajouter une victoire. Les joueurs s'entraînent alors avec plus de sérénité. Il ne s'agit pas seulement de points en Ligue des Champions, mais il s'agit d'aller chercher cette victoire pour retrouver la confiance."

Les Brugeois restent eux sur un partage à Genk (1-1) après une probante victoire contre Ostende (4-0). Cela fait 13 ans que le Club de Bruges n'a plus gagné en Ligue des Champions, c'était le 2 novembre 2005, 3-2 contre le Rapid de Vienne.

Le Borussia Dortmund (9 points) et l'Atletico Madrid (6 points) sont au-dessus du lot. Bruges et Monaco comptent un point chacun.

Les compositions:

Monaco: Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Barreca- Aït-Bennasser, Tielemans - Chadli, Diop, Sylla - Falcao

Bruges: Horvath - Poulain, Mechele, Denswil - Rits, Vormer, Nakamba, Vanaken, Mata, Diatta - Wesley









SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT COMMENTÉ: