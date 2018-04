Après les options (plus ou moins grandes) prises mardi soir par le Real Madrid à la Juventus et le Bayern Munich à Séville, place aux deux derniers quarts de finale ce mercredi. Deux affiches qui promettent du spectacle avec quatre équipes sensiblement offensives.

A commencer par ce duel 100 % british entre Liverpool, de Simon Mignolet, et Manchester City, de Kevin De Buryne et Vincent Kompany. Les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois en championnat cette saison, avec un total de douze buts (victoire 5-0 de City et 4-3 de Liverpool). Autant dire que la première joute à Anfield risque bien d'être des plus ouvertes entre deux formations entraînées par des coaches à l'ADN offensif, mais dans des styles bien différents.

Plus au sud, le côté latin sera privilégié puisque le FC Barcelone de Thomas Vermaelen reçoit l'AS Roma de Radja Nainggolan, blessé. Les Catalans partent favoris dans ce double affrontement mais devront quand même se méfier d'une Roma qui n'aura rien à perdre et jouera un quarts de finale pour la première fois depuis dix ans et une élimination face à Manchester United.

LES COMPOS

Liverpool-Manchester City

Liverpool : Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Manchester City : Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, Gundogan, De Bruyne, Sane, Jesus





FC Barcelone - AS Roma

FC Barcelone : Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Sergi Roberto, Messi, Suarez

AS Roma : Alisson, Peres, Fazio, Manolas, Kolarov, Strootman, De Rossi, Pellegrini, Florenzi, Dzeko, Perotti