C1: il obtient un penalty... complètement imaginaire (VIDEO)

Alors que les Colchoneros menaient 0-1 suite à un but somptueux de Saul Niguez, le PSV a hérité juste avant la pause d'un penalty très (très) généreux.

L'arbitre de champ et celui le long de la ligne de but sont tous les deux tombés dans le panneau et se sont laissés berner par une simulation du joueur du PSV Narsingh. (Voir après 2'40 sur la vidéo)

Finalement, justice il y aura puisque les Hollandais et Guardado manqueront la conversion.

A signaler par contre qu'en seconde période, les arbitres se sont à nouveau illustrés en ne sifflant pas cette fois une faute évidente de main de Filipe Luis dans le rectangle.