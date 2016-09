C1: Paris a rapetissi (DIRECT 20h45)

C1

L’enthousiasme a cédé sa place à l’interrogation. En atomisant Lyon avec la manière lors du Trophée des Champions (4-1), le Paris SG nouvelle version avait donné l’impression que rien ni personne n’allaient pouvoir lui résister. Mais près de deux mois plus tard, les premiers doutes affleurent.

Inquiétants à Monaco avant la coupure internationale où ils se sont inclinés (1-3), les Parisiens ont à nouveau affiché certaines limites face à Saint-Etienne (1-1). À l’heure de débuter une compétition qui avait scellé l’an passé le sort de Laurent Blanc, le fantôme de l’ancien entraîneur commence à planer au-dessus du Parc des Princes et d’une équipe qui, avec Emery, a totalement changé de philosophie.

"Quand je parle avec mes coéquipiers de l’époque Laurent Blanc, c’était totalement différent. C’est blanc et noir. Ça change aussi pour eux. Ils ont passé des années assez fastueuses avec Blanc et maintenant, il y a la méthode Emery", a confirmé Thomas Meunier vendredi soir avant d’avouer : "Il va falloir du temps pour qu’on la voit sur le terrain."

Où les Parisiens affichent nettement moins de repères, notamment dans l’animation offensive. Là où Blanc prônait un jeu fait de redoublement de passes, son successeur a mis en place un système plus vertical avec une intense participation des latéraux qui désarçonnent parfois les joueurs de couloir offensifs. Si les principes de base ont évolué, les hommes amenés à les appliquer ne sont plus exactement les mêmes non plus et tous les regards se tournent notamment vers le poste d’avant-centre et le vide pour l’instant laissé par le départ de Zlatan Ibrahimovic alors que les nouveaux venus (Ben Arfa, Krychowiak, Jesé) ont été utilisés à des postes qui n’étaient pas forcément les leurs.

"Mais on voit que ce sont des joueurs qui ont de l’expérience, ils ont évolué dans les plus grands clubs pour certains et ça va vite rentrer dans la tête", veut croire Meunier qui est catégorique : "Le match d’Arsenal arrive au bon moment. On va enfin pouvoir jouer contre une équipe voulant faire le jeu."





Guardiola: "Kompany va mieux chaque jour"

131 jours après sa cruelle élimination en demi-finale retour sur le terrain du futur vainqueur, le Real Madrid, Manchester City remonte sur la scène européenne escorté d’une envie folle de voir si les préceptes de Guardiola sont transposables dans les mêmes proportions à l’échelle continentale qu’à celle de la Premier League mais en étant toujours orphelin de son capitaine.

Ce 4 mai dernier, dans la douceur madrilène, Vincent Kompany n’avait joué que 10 minutes; depuis, il n’est plus réapparu en compétition.

À chaque conférence de presse depuis son arrivée, Pep Guardiola évoque l’état de forme de son défenseur. "Agüero peut jouer, Gundogan va mieux chaque jour", a énoncé ce lundi le Catalan. "Vincent est dans la même situation. Il va mieux chaque jour. Il s’entraîne dur."

Mais parce que Kompany n’est pas un joueur comme les autres, son retour est enveloppé de toutes les précautions. "Nous arrivons au bout, je pense, parce qu’il s’entraîne avec le groupe. Quand je le vois, je me dis que ce gars peut jouer parce que Vincent s’entraîne comme s’il le pouvait, mais le docteur a dit qu’avec ce qu’il s’est passé, nous devons être précautionneux", a encore expliqué, ces derniers jours, Guardiola. "C’est un problème médical. Il a quelque chose dans son muscle et nous pensons que c’est la raison de ses nombreuses blessures de la saison dernière. Mais il a une petite toxine dans son sang; c’est pour cela que nous faisons attention."

Pour éviter toute rechute comme le 4 mai dernier…