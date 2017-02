Le Real Madrid et le Bayern Munich, deux des principaux favoris de la Ligue des champions, attaquent à domicile leurs 8e de finale mercredi soir respectivement face à Naples et Arsenal.

Ils reçoivent à l'aller car, contre les pronostics, ils ont fini deuxièmes de leur groupe, le Real derrière Dortmund et le Bayern derrière l'Atletico Madrid. D'où l'idée pour eux de prendre un avantage certain dès la première manche.

Le Real de Zinedine Zidane, tenant du titre, est rassuré à propos de Cristiano Ronaldo: l'attaquant portugais, victime d'un coup et qui s'était entraîné à part lundi, a pris part normalement à l'entraînement de mardi. Le meilleur buteur de l'histoire de la C1 (96 buts, dont un en tour préliminaire) a une revanche personnelle à prendre dans l'épreuve-reine, où il n'a marqué que deux petits buts cette saison.

Gareth Bale, encore convalescent mais qui a repris l'entraînement, n'est en revanche pas retenu.

"C'est la première semaine qu'il s'entraîne avec le groupe. Il se sent bien, il a récupéré physiquement et il n'a pas de douleurs, c'est le plus important", a commenté Zidane en conférence de presse.

"Mais il a passé près de trois mois loin des terrains et il faut donc y aller doucement avec lui", a-t-il ajouté.

Les Madrilènes affrontent une équipe de Naples qui manque d'expérience, puisqu'elle atteint ce niveau des 8e de finale de Ligue des champions pour la deuxième fois seulement.

Mais l'équipe de Maurizio Sarri voyage bien, et surfe sur une belle dynamique de 18 matches sans défaite toutes compétitions confondues, entretenue notamment grâce à l'ailier des Diables Rouges Dries Mertens, auteur d'une énorme saison (20 buts en 29 matches).

Dans l'autre match de mercredi soir, tout penche en faveur du Bayern, qui a remporté ses 15 derniers matches de C1 à domicile (record) et qui a sorti Arsenal en 8e de finale récemment en 2013 et 2014. Et c'est à ce stade de l'épreuve que les Gunners ont systématiquement été éliminés ces six dernières saisons !

Les hommes de Carlo Ancelotti, invaincus cette saison à Munich (12 victoires, 3 nuls toutes compétitions confondues), devraient toutefois être privés de Ribéry, qui souffre de problèmes musculaires et ne s'est pas entraîné avec l'équipe lundi. Sa position sur le flanc gauche sera occupée par le Brésilein Douglas Costa.

Ceux d'Arsène Wenger espèrent qu'Özil va se réveiller face à une ossature munichoise qu'il connaît pour la fréquenter en équipe d'Allemagne (Neuer, Hummels, Lahm, Müller).





