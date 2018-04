On les disait vieillissants mais Gianluigi Buffon (40 ans) et Cristiano Ronaldo (33 ans) restent indémodables avant les retrouvailles entre Juventus Turin et Real Madrid mardi en quart aller de Ligue des champions. Et ils semblent bien décidés à étirer leur âge d'or.

Le spectre grandissant du déclin

"Le temps est un tyran", disait Buffon en novembre, au soir de l'élimination des Italiens en barrage d'accession au Mondial. Mais le temps est plus clément avec lui qu'avec d'autres.

Presque quadragénaire, il a été désigné meilleur joueur de Serie A la saison dernière, avec un nouveau titre de champion d'Italie et une finale de C1 perdue face au Real de Ronaldo, double buteur à Cardiff (4-1).

Toutefois, sa saison 2017-2018 est moins linéaire que les précédentes, entre blessures et mises au repos. Et Buffon a commis quelques petites erreurs, comme cette sortie mal calibrée contre Tottenham en huitièmes.

Le portier a aussi suscité des incompréhensions autour de la poursuite de sa carrière la saison prochaine, qui reste en suspens.

En tout cas, sa longévité inspirera sans doute Ronaldo, qui a souvent répété vouloir jouer jusqu'à ses quarante ans.

Monstre physique et bourreau de travail, le Portugais reste un athlète hors pair. Mais ses détracteurs ont cru déceler un début de déclin cet automne lorsque "CR7" marquait moins, entre ses démêlés fiscaux en Espagne et ses cinq matches de suspension pour avoir bousculé un arbitre.

Une petite baisse de régime qui ne l'a pas empêché de conquérir en décembre un cinquième Ballon d'Or, égalant Lionel Messi.

"Moi, je crois toujours qu'il n'y a pas meilleur que moi, en tout cas sur le terrain", a rétorqué Ronaldo fin mars. "Quoi qu'on dise, il faut toujours voir grand."

Quand les titans se réinventent

Au fil des années, "Gigi" Buffon a beaucoup évolué.

Chien fou impétueux et parfois arrogant à ses débuts, l'homme de Carrare est également devenu avec le temps un sage charismatique, dont la voix porte et fait référence.

Ainsi ses applaudissements avaient-ils fait taire les sifflets italiens à l'encontre de la Marseillaise lors d'un Italie-France en 2016.

Et au moment de la mort soudaine du défenseur Davide Astori début mars, ses mots ont beaucoup touché l'Italie: "Tu étais l'expression la meilleure d'un monde ancien, dépassé, où les valeurs comme l'altruisme, l'élégance, l'éducation et le respect des autres étaient les plus importantes".

Ronaldo non plus n'est plus le même: s'il reste "bling-bling", l'ex-gamin flambeur a pris de la bouteille.

Capitaine en sélection portugaise, troisième capitaine du Real Madrid, l'attaquant prend désormais ses responsabilités. Et ses propos, plus sensés et réfléchis que ses détracteurs ne veulent bien le dire, méritent le détour. "Il est extrêmement pragmatique et lucide", a résumé Buffon.

Mais la mue de "CR7" est surtout intervenue sur le terrain: autrefois ailier dribbleur à la pointe de vitesse supersonique, le Portugais est désormais un finisseur redouté, plus proche de la surface qu'auparavant.

"Il a montré être très intelligent en changeant sa manière de jouer. Il dépense moins d'énergie parce qu'il joue dans une position plus offensive", fait valoir Buffon.

Deux colosses au rendez-vous

Même s'il a davantage partagé sa cage cette saison avec le Polonais Wojciech Szczesny, son successeur désigné, Buffon reste un portier de très haut niveau: en dix matches officiels en 2018, l'Italien n'a encaissé que quatre buts avec la Juve.

Contre Tottenham, ses arrêts et sa rage de vaincre aux côtés de Giorgio Chiellini, puis plusieurs parades décisives la semaine dernière face à l'Argentine lors de sa 176e sélection - record d'Europe - ont rappelé qu'il était toujours présent.

Idem pour Cristiano Ronaldo, préservé par son entraîneur Zinédine Zidane pour être à nouveau au rendez-vous du printemps.

"Quand ça n'allait pas pour lui, (...) il devait juste se dire qu'il fallait continuer à travailler, à bosser, et c'est ce qu'il a fait", a commenté Zidane. "Le secret, c'est son abnégation, vraiment. Il bosse tout le temps devant le but et à l'arrivée le travail paye."

En 2018, le Portugais a inscrit 21 buts en 14 apparitions avec le Real. Et le meilleur marqueur de l'histoire en C1 (117 buts) est à nouveau en tête du classement des buteurs cette saison (12).

Bref, Buffon sait à quoi s'attendre: "Face au but, il est vraiment chirurgical. C'est vraiment un tueur", a dit l'Italien. Parole d'immortel.