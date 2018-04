Liverpool et le FC Barcelone ont pris une option pour le dernier carré en dominant respectivement Manchester City (3-0) et l'AS Roma (4-1).

Après les options (plus ou moins grandes) prises mardi soir par le Real Madrid à la Juventus et le Bayern Munich à Séville, place aux deux derniers quarts de finale ce mercredi. Deux affiches promettaient du spectacle avec quatre équipes sensiblement offensives, et spectacle il y a eu.

A commencer par ce duel 100 % british entre Liverpool, de Simon Mignolet, et Manchester City, de Kevin De Buryne et Vincent Kompany. Il fallait seulement une demi-heure aux Reds pour faire exploser Anfield à trois reprises.

Dès la onzième minute, Salah trouvait le chemin des filets dans une défense de City à la rue. Firmino tirait dans un premier temps mais le ballon était repoussé par Ederson. Walker se trouait et renvoyait le ballon dans les pieds de Salah qui, d'une frappe puissante, ouvrait le score.

Neuf minutes plus tard, Chamberlain accentuait l'avantage des Reds dans la rencontre. Il récupérait le ballon à l'entrée du rectangle et d'une frappe puissante le propulsait dans la lucarne d'Ederson. Le gardien de City ne pouvait rien faire. C'est un véritable cauchemar pour les Citizens qui sont à la rue dans ce match.

Et à la demi-heure, Mané faisait 3-0 pour les Reds. Salah centrait au second poteau et Mané sautait plus haut que tout le monde pour surprendre Ederson de la tête.

La Roma s'écroule après avoir tenu tête une mi-temps

Les Catalans du FC Barcelone partaient favoris dans ce double affrontement mais auront quand même eu des difficultés pendant 45 minutes face à la Roma, qui jouait un quart de finale pour la première fois depuis dix ans et une élimination face à Manchester United.

Les Romains prenaient le match par le bon bout, malgré un but annulé de Luis Suarez, et tenaient tête au FC Barcelone dans son Camp Nou. Mais peu de temps avant la mi-temps, Daniele De Rossi mettait tout à terre.

L'Italien marquait contre son camp. Alors qu'Iniesta traversait la défense de Rome, il écartait sur Messi qui se trouvait dans le rectangle. De Rossi tentait de sauver le ballon en le poussant en corner mais il terminait sa course dans le but d'Alisson qui ne pouvait rien faire. Les Italiens ne déméritaient pourtant pas dans cette rencontre.

En seconde période, un deuxième CSC éteignait les espoirs de la Louve.

Manolas trompait lui aussi son gardien à la 55e. Piqué faisait ensuite 3-0 trois minutes plus tard. Suarez frappait au goal mais Allison déviait le ballon......dans les pieds de Piqué qui poussait le ballon dans le but de Rome.

A la 79e minute, les Romains pensaient redonner un peu de suspense en vue du match retour. Edin Dzeko réduisait le score en faveur de Rome, l'attaquant venait couper un centre à ras de sol et plaçait le ballon juste à ras du poteau.

Mais sept minutes plus tard, Suarez enfonçait le clou. Semedo centrait mais le ballon était repoussé par un défenseur de Rome. Suarez parvenait à intercepter le ballon et envoyait le ballon dans le but. Allison ne pouvait rien faire sur le but. Une nouvelle fois Barcelone marquait sur une erreur défensive de Rome.

Liverpool et le FC Barcelone prennent donc une option pour le dernier carré, pour lequel le Real Madrid et le Bayern Munich se sont également bien positionnés ce mardi en disposant de la Juventus (0-3) et du FC Séville (1-2).