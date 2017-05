Yannick Carrasco est-il en train de gagner sa course contre la montre ? La tendance est clairement à l’optimisme ces dernières heures.

Comme il l’avait fait dès dimanche, au lendemain de la victoire de ses coéquipiers à Las Palmas, le Diable a pris part à la séance d’entraînement de ce lundi sur la pelouse de Santiago Bernabeu. De quoi donner un peu plus de crédit à son éventuelle participation à la rencontre sérieusement hypothéquée mercredi soir après sa sortie sur blessure contre Villarreal.

Douze minutes après son entrée sur la pelouse, le Diable avait été contraint de sortir en raison d’un choc avec Antonio Rukavina, prenant immédiatement la direction de l’hôpital pour y passer des examens.

Le diagnostic est vite tombé : alors que le staff médical craignait dans un premier temps une fracture de la clavicule, le joueur ne souffre finalement que d’une entorse acromio-claviculaire de stade 1.

Une telle blessure entraîne habituellement une indisponibilité de deux semaines. Mais très vite, l’entourage du joueur confiait que la participation du Diable au match aller contre le Real, seulement six jours après ce choc était jugée "difficile mais pas impossible".

"Tout dépendra comme il se sent", nous avait-on indiqué. Et le protocole de soins pour permettre un rétablissement express a finalement fait le reste pour le dernier Diable en lice dans la compétition, même si un point d’interrogation continue de planer sur son articulation. Et en toute logique, Carrasco devrait débuter la rencontre sur le banc. Pour mieux en sortir comme ce fut le cas lors du dernier affrontement entre les deux clubs dans la compétition quand l’Ixellois, entré en jeu à la mi-temps, avait permis aux siens d’égaliser lors de la finale perdue à Milan la saison dernière ?