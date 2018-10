Les deux Diables Rouges étaient satisfaits du point pris.

Chadli : "On a bien débuté le match, on était bien en place. On a mis le premier but… et on aurait pu mettre le deuxième. Puis Bruges a égalisé et est revenu des vestiaires avec un meilleur pressing. Et le Club a mieux joué que nous. On se dit qu’avec un point, ce n’est pas trop mal, surtout vu l’occasion d’Openda en fin de rencontre. C’est un bon résultat. Pour la troisième place, il y aura un match important dans deux semaines mais on connaît désormais les qualités de Bruges, qui est une très bonne équipe, avec de bons joueurs offensifs. Mais avant le retour, on va d’abord se focaliser sur le championnat, samedi, avec ce match contre Dijon. On doit retrouver le chemin de la victoire."

Tielemans : "Je pense qu’au vu du match, le résultat est équilibré. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Venir prendre un point à Bruges n’est pas évident, même si on aurait pu marquer un deuxième but. Je pense que malgré la pression de Bruges, qui était meilleur que nous après la pause, on s’est bien battu. Il faut retenir cela. On espère que cela va nous servir pour la suite et pour le match retour. Cette équipe ne m’a, forcément, pas surpris. Je savais qu’ils essayaient de jouer au foot, qu’ils étaient costauds défensivement et que leur public était chaud. D’ailleurs, j’ai été sifflé tout le match mais je m’y attendais un petit peu… Cela ne m’a pas surpris. Même si sur le terrain, on fait un peu abstraction. Thierry Henry ? Il y a certaines choses qui changent. En possession de balle surtout, on arrive à mieux garder le ballon. Son arrivée a créé un choc psychologique. C’est tout à fait normal. On continue à aller de l’avant."