Sa sortie après 66 minutes pleines à Alaves ce samedi témoigne de son changement de statut.

Huit mois après son arrivée en Catalogne, Samuel Umtiti fait partie des joueurs qui regagnent le banc prématurément quand les affaires courantes sont expédiées et qu’il faut ménager les cadres avant un choc en Ligue des Champions.

L’époque où les absences de Javier Mascherano, forfait ce mardi soir, étaient guettées avec appréhension à Barcelone, est révolue depuis cet été. Là où Jérémy Mathieu et Thomas Vermaelen ne sont jamais parvenus à s’imposer, Umtiti a fait son trou. Un peu comme il l’avait fait durant l’Euro où, lui, le réserviste avait profité d’abord du forfait de Raphael Varane pour s’incruster dans la liste de 23 puis de la suspension d’Adil Rami en quart de finale contre l’Islande pour disputer les trois derniers matches de la compétition dans la peau d’un titulaire.

Son bel été en sélection avait trouvé un prolongement en club avec sa signature à Barcelone contre 25 millions où il campe, loin d’André Gomes et Paco Alcacer, la principale satisfaction de la campagne de recrutement.

Neuvième joueur le plus utilisé avec 2.109 minutes cette saison, soit à peine 17 de moins que Mascherano, le Français "s’est très bien adapté", aux dires de Luis Enrique. "D’abord en raison de ses qualités physiques, tactiques et techniques", a indiqué le technicien avant de développer "mais cela se joue aussi dans la tête. Malheureusement, beaucoup de joueurs vont dans des grands clubs comme le FC Barcelone ou le Real Madrid et vous attendez beaucoup de choses d’eux et ils n’y parviennent pas. Ce n’est pas le cas de Samuel Umtiti, il ne se contente pas d’être aussi bon qu’à Lyon, il progresse encore et encore".

Au point de s’être imposé comme le complément parfait de Gérard Piqué. Leur association a des airs d’assurance presque tous risques : les deux hommes ont été titularisés à treize reprises. Leur bilan ? Onze victoires, un nul et une seule défaite.

"Sur le terrain, Gérard me guide beaucoup", avait précisé en début de saison Samuel Umtiti. "Il me conseille beaucoup et me guide. Il m’aide à progresser. C’est le chef de la défense."

Et le défenseur français est devenu désormais son premier lieutenant.