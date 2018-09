L'entraîneur du Real Madrid Julen Lopetegui n'a toujours pas dévoilé qui de Thibaut Courtois ou Keylor Navas défendra les filets du Real Madrid mercredi face à l'AS Rome dans le premier match de Ligue des champions des champions d'Europe.

"Je ne vais rien dire à ce sujet", a déclaré Julen Lopetegui, interrogé sur ses gardiens de but mardi lors de la conférence de presse d'avant-match. "Nous avons d'excellentes solutions dans le but et nous serons bien représentés quel que soit celui qui joue".

Lopetegui a précisé mardi que Navas était "en grande forme". "Il se débrouille très bien en compétition, à l'entraînement. C'est un battant, un compétiteur. Il fait ce que l'on attend de lui, comme ses coéquipiers", dit l'entraîneur merengue.

Keylor Navas, 31 ans, est au Real depuis 2014. Le gardien costaricien doit composer depuis cette saison avec la concurrence de Thibaut Courtois, arrivé de Chelsea après la Coupe du monde. Après avoir commencé la saison en tribune et sur le banc de touche, le portier des Diables Rouges a été titulaire lors des deux derniers matches du Real Madrid en Liga.