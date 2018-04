Abonnés C. S.

C’est une certitude, un des deux va remporter le trophée de joueur de l’année en Premier League. Cette saison, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah survolent la compétition anglaise dans laquelle ils ont pourtant connu un démarrage difficile. Le début de leur histoire est similaire. Reniés par José Mourinho à Chelsea, ils se sont relancés à l’étranger (en Allemagne et Italie) avant de revenir au sommet de la Premier League. Les deux joueurs s’affrontent ce mercredi pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Et pour tenter de conquérir l’Europe après l’Angleterre.

Deux joueurs différents

(...)