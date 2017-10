En première période, Leander Dendoncker est passé tout près de la catastrophe en remettant une balle trop courte vers son gardien.

"Heureusement, Matz Sels m’a sauvé en gagnant son duel avec Mbappé", souriait-il à la fin de la rencontre. "À part cela, je ne pense pas avoir joué un mauvais match, d’autant que j’ai commencé au cœur de la défense, ce qui n’est pas ma place préférée. Après, affronter des stars comme Marco Verratti ou Thiago Motta, c’est très enrichissant."

Le médian a réussi à prendre le maillot de Dani Alves. Pas étonnant pour ce grand fan de Barcelone. "On a bien joué, surtout en première période. Le PSG a vite ouvert le score et on savait que ça allait être difficile. Mais on a eu trois belles occasions, nous devions marquer à ces moments-là. À 1-1, cela aurait été une autre histoire. Il faut continuer à travailler de la sorte car nous jouons bien avec le ballon."