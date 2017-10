Olivier Deschacht était entre satisfaction et déception. Pour son centième match européen avec Anderlecht, il a connu un match compliqué mais ne pouvait pas vraiment s’en vouloir.

Vous êtes quand même satisfait d’en être à 100 matches en Coupe d’Europe ?

"Oui mais pas totalement. Si tu perds, tu ne parles que du résultat. Dans deux jours, on ne parlera plus du fait que j’ai fêté mon centième match. C’est chouette d’avoir eu une ovation de la part du public mais j’aurais voulu gagner."

Où se situait la différence entre eux et vous ?

"Ils ont été si efficaces. Nous leur avons fait mal mais sans pouvoir conclure. C’est la Ligue des Champions. Si tu loupes une occasion, tu es puni derrière. Nous devions toujours marquer. Nous n’avons pas la même classe qu’eux mais nous avons montré de bonnes choses."

Il faut également être efficace en défense…

"Les 4 buts sont évitables mais tu joues face à une des meilleures équipes au monde qui profite de chaque occasion."

Le 0-4 est un score logique ?

"Les chiffres sont durs et je suis certains que les gens qui n’ont pas vu le match diront qu’on a été nul mais ceux qui ont regardé ne seront pas si durs avec nous."

On a vu un Anderlecht audacieux face à un géant d’Europe. C’est ça le style Vanhaezebrouck ?

"Voilà. On a pressé, joué homme contre homme derrière. On a pris des risques malgré l’adversaire. On joue vers l’avant, on veut gagner. Et ça plait aux supporters. Malgré le 0-4. D’habitude, avec un score pareil, on se fait jeter de la bière au visage. Ici, on nous a applaudis."

Ce PSG est la meilleure équipe que vous avez affrontée ?

"S’il gagne la C1, on pourra le dire."