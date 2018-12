L'Atlético Madrid affrontera le Club Bruges mardi soir au stade Jan Breydel dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

S'ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, les Colchoneros, qui ont 12 points, sont encore en lutte avec Dortmund (10 points) pour la 1e place du groupe A, alors que Bruges, 3e avec 5 points, est assuré de poursuivre en Europa League.

L'Atletico avait battu les Blauw & zwart 3-1 en octobre à Madrid. "Ce sera de nouveau un match difficile contre Bruges", a déclaré l'entraîneur madrilène Diego Simeone lundi en conférence de presse. "Le Club a de nombreuses qualités offensives et joue très bien en équipe. Voyez comment Bruges a joué à Monaco (victoire 0-4). A Madrid aussi, ils étaient bons. L'équipe a perdu des points malheureux dans cette phase de poules, elle aurait pu en avoir plus. Ils ont eu quelques joueurs blessés, ce qui les a désavantagés".

"Demain, il sera important de bien commencer le match", poursuit le coach argentin. "On verra alors qui joue pour gagner. Il ne faudra pas être frustré si ça ne marche pas. Nous ne sommes en tous cas pas venus pour compter".

Diego Simeone doit remanier sa défense. Juanfran et Lucas Hernandez sont blessés et Stefan Savic est suspendu. Diego Godin, Filipe Luis et José Gimenez reviennent à peine de blessure et sont dans la sélection. Diego Costa, qui a été opéré au pied la semaine passée, sera absent. Simeone s'attend à un retour de son attaquant en février.

Capitaine de l'Atletico, Diego Godin tient le même discours que son entraîneur. "Le Club a bien joué dans cette poule. Nous voulons gagner demain, c'est important pour rester premiers du groupe".