Le PSG, Liverpool et Tottenham ont conquis mardi leur billet pour les 8es de finale de la Ligue des Champions à l'issue de la 6e et dernière journée de la phase de poule. L'Inter et Naples sont reversés en Europa League, comme le Club de Bruges.

Sans trembler, le Paris SG s'est imposé avec autorité (4-1) à Belgrade, face à l'Etoile Rouge, et se qualifie avec la première place en prime dans un groupe C à suspense. Thomas Meunier est resté sur le banc côté parisien.

Dans l'autre match, Liverpool va aussi en 8e de finale en battant Naples et Dris Mertens (1-0), reversés en Ligue Europa. Dries Mertens, titulaire, a été remplacé à la 67e minute. Il a été durement touché à la cheville gauche à la fin de la première mi-temps par Virgil, mais a pu poursuivre la rencontre. Origi et Mignolet ont suivi le match depuis le banc des Reds.

La première place de Paris doit lui octroyer un tirage au sort plus aisé pour les 8es de finale, lundi.

Tottenham (avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen durant les 90 minutes), qui a fait match nul mardi à Barcelone (1-1), a profité de la contre-performance de l'Inter Milan contre le PSV Eindhoven (1-1) pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale, grâce à sa deuxième place du groupe B derrière le Barça.

Surpris d'entrée par un but d'Ousmane Dembélé (7e), les Spurs, qui affrontaient pourtant une équipe catalane avec Thomas Vermaelen tout le match, mais sans Luis Suarez ni Lionel Messi car sa première place de poule était déjà acquise, ne doivent leur qualification qu'à l'égalisation en fin de rencontre de Lucas Moura (85e), et au nul inattendu chez eux des Milanais, sans Radja Nainggolan, devancés au classement par les Londoniens au jeu de la confrontation directe (7 points tous deux). Du côté du PSV, Dante Rigo est resté aussi sur le banc durant les 90 minutes.

L'Inter jouera les 16es de Ligue Europa.

Dans la poule de Bruges, Dortmund est allé gagner 0-2 à Monaco pour finir en tête du groupe A. Axel Witsel et plusieurs titulaires étaient au repos côté allemand. Si Nacer Chadli n'était pas dans le groupe monégasque, Youri Tielemans a joué tout le match écopant d'une carte jaune à la 32e.

Il ne manque plus qu'un club qualifié en 8e de finale de la Ligue des champions et ce ticket se jouera à l'occasion de Shakhtar Donetsk-Lyon, délocalisé à Kiev, mercredi.

