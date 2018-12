Le Diable rouge s'est exprimé en long et en large dans les colonnes du Times avant le déplacement à Liverpool. Extraits chosis de cet entretien, où il évoque notamment son ancien coach Maurizio Sarri.





Entre le nouvel entraîneur de Chelsea et Carlo Ancelotti, qui a pris place sur le banc napolitain cet été, une différence saute aux yeux du Louvaniste : la gestion de l'effectif. L'actuel tacticien des Partenopei prône la rotation alors que son prédécesseur préférait ne pas trop chambouler son onze de base, à l'avant duquel prenait place Dries Mertens en position de faux neuf.

En l'absence de Arkadiusz Milik, blessé, "nous n'avions que Manolo Gabbiadini et Sarri ne croyait pas en lui", pointe le Diable rouge auprès du Times. "C'est pour cela qu'il m'a repositionné en pointe, un peu comme il l'a fait avec Eden Hazard contre City. Dès le premier match, je marquais trois fois contre Cagliari."

Et Driesje, qui fait aujourd'hui partie de la rotation d'Ancelotti, de saluer le travail de Sarri. "Quand il commence à parler, on reste bouche bée parce qu'il sait de quoi il parle. J'ai beaucoup appris à son contact."

Un jeu à douze

"Ce que je préférais avec lui [Sarri], c'est le sentiment de jouer à douze et non pas à onze. Les lignes sont si reserrées que les attaquants peuvent sentir la proximité des milieux", se souvient Dries Mertens. "Je suis persuadé qu'il est en train d'apprendre des choses à Londres."

De là à imaginer le joueur de poche de 31 ans s'engager à Stamford Bridge ? "Je me plais bien à Naples, mais dans un an je suis libre et on ne sait jamais. Peut-être que Sarri m'appellera. On verra."

En attendant, le rendez-vous avec l'Angleterre est pris pour ce mardi soir où Naples joue sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions à Liverpool.