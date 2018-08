Champions League Ancienet, Eyong Enoh préface le match décisif entre ses deux anciens clubs.

Six ans à l’Ajax (dont deux prêts de six mois à Fulham et Antalyaspor), trois ans au Standard : entre Amsterdam et Liège, le cœur d’Eyong Enoh balance. "Ce sera difficile, concède le Camerounais. L’Ajax restera à jamais celui qui a lancé ma carrière européenne. Après Amsterdam, c’est à Liège que j’ai passé le plus de temps avec ces trois saisons (2014-2017). Ce club représente donc une grande partie de ma carrière, de ma vie". Il a été attentif au match aller de ses anciens partenaires la semaine dernière.

"C’était un match très intéressant avec beaucoup d’intensité. Le Standard a fourni pas mal d’efforts pour revenir et le partage était logique et mérité."

(...)