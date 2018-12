“Paul a le potentiel pour être un joueur fantastique”, avait assuré le Portugais samedi après la victoire sur Fulham à laquelle le Français n’avait pas pris part. “Il sera titulaire à Valence et ce sera pour une chance fabuleuse de montrer à quel point il est bon”.

De prime abord, pareille sortie médiatique apparaît d’abord comme une marque de confiance. Sauf que la communication de Mourinho est plus fine et que cette déclaration s’apparente plus à de la défiance. Et à une jolie mise sous pression dans un contexte de plus en plus lourd entre les deux hommes.

Sur les trois dernières rencontres des Red Devils, le Français en a débuté trois sur le banc, n’étant titulaire qu’une fois, à Southampton où sa prestation avait été à l’image de celle du collectif : terne ou triste, au choix. Et le milieu, même s’il n’avait pas été nommé directement par son manager pouvait clairement se sentir visé quand le Portugais a lancé en conférence de presse : “quand les joueurs ne comprennent pas que la simplicité, c’est le génie et que certains continuent de jouer un foot compliqué, c’est dur d’avoir de la continuité. On n’a pas assez de chiens qui pressent sans cesse”.

"Un virus"

Devant son groupe, Mourinho aurait utilisé une autre métaphore. Moins animal. Plus médical parlant de Pogba comme “d’un virus” avant de le critiquer avec des mots durs : “Tu ne joues pas, tu ne respectes pas les autres joueurs et les supporters, tu tues la mentalité des gens bons et honnêtes qui t’entourent”.

La relation est devenue passablement compliquée depuis fin septembre.

À l’époque, Pogba avait émis des réserves sur le projet de jeu des Red Devils. “Je ne suis pas l’entraîneur mais nous devrions montrer plus d’options offensives. Nous devons mieux et plus bouger”, avait-il lancé. Mourinho avait répondu sur le terrain de la communication profitant de la présence des caméras de Skysports autorisé à filmer l’entraînement (une rareté) pour marquer son autorité tout en retirant au milieu son statut de vice-capitaine.

Un joueur auteur cette saison de 5 buts et 4 passes décisives en 19 apparitions qu’il ne voulait pas voir revenir à Manchester United en 2016 selon les révélations d’Eladio Paredes, un intime du technicien qui a longtemps été son porte-parole et qui a expliqué au quotidien sportif Record que “Mourinho n’en voulait pas et que le transfert a été rentabilisé en six mois”. Ce qui n’empêchera pas le Portugais d’aligner le Français. S’il respecte sa parole…