La traditionnelle confiance néerlandaise ne devrait pas quitter les tribunes ce mardi soir. Mais, cette fois, elle est compréhensible. Dans son histoire, l’Ajax ne s’est incliné qu’une seule fois face à une formation belge sur la scène continentale. C’était contre Anderlecht, en Europa League, avec un doublé de Romelu Lukaku et un but de Jonathan Legear (1-3).

Pour le reste, les Ajacides se sont imposés à six reprises… sans encaisser le moindre but (contre l’Antwerp, La Gantoise, Bruges, Anderlecht et le Standard).

C’est dire la mission périlleuse qui attend les Liégeois. "Nous avions pratiquement disputé un match parfait", se souvient Ariël Jacobs, qui était sur le petit banc anderlechtois à l’époque. "L’Ajax et les équipes néerlandaises sont réputées pour développer du beau football mais je dois bien avouer que lors de notre double confrontation, les Amstellodamois n’étaient pas plus forts que nous. Nous avions même eu des occasions pour planter le 0-4. Cela veut quand même dire quelque chose, non?"