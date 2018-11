Manchester United a dû patienter jusqu'aux arrêts de jeu pour battre les Young Boys Berne mardi lors du 5e match de poule de la Ligue des Champions (1-0). Le but a été inscrit par Marouane Fellaini (90e+1) sur passe de Romelu Lukaku, qui a remplacé Jesse Lingard (64e).

Les Red Devils (10 points) se qualifient pour les 8es de finale mais restent deuxièmes du groupe H derrière la Juventus (12).

Le champion d'Italie s'est en effet débarrassé 1-0 de Valence. Servi sur le côté gauche de la surface par Cristiano Ronaldo qui a facilement mystifié Gabriel Paulista, Mario Mandzukic a inscrit l'unique but de la rencontre (59e). Chez les Ché, Michy Batshuayi est monté au jeu à la place de Santi Mina (67e). Il a été averti (74e) mais n'a pas marqué. Valence (5 points) finit troisième pour être reversé en Europa League et Berne (1) est dernier et éliminé.

Vainqueur en déplacement à l'aller (1-2), Lyon avec Jason Denayer a concédé le partage face à Manchester City (2-2). Maxwell Cornet a donné deux fois l'avance aux Gones (55e, 81e) mais Aymeric Laporte (62e) et Sergio Aguero (83e) ont répondu aux buts de l'attaquant ivoirien. Dans ce groupe F, Manchester City (10 points), avec Vincent Kompany sur le banc, est qualifié tandis que Lyon (7) est toujours sous la menace du Shakhtar (5) vainqueur à Hoffenheim (2-3). Le 12 décembre, le duel entre les deux clubs sera décisif.

Dans le groupe G, l'AS Rome et le Real Madrid étaient déjà qualifiés avant de monter sur le terrain suite à la défaite du CSKA Moscou face à Plzen (1-2). Thibaut Courtois était bien dans le but des Merengues, qui se sont imposés grâce à Gareth Bale (47e, 0-1) et Lucas Vazquez (59e). Le Real (12 points) est premier devant Rome (9). Plzen et le CSKA Moscou comptent 4 points.

En battant Benfica (5-1), le Bayern Munich (13 points) a repris la première place du groupe E à l'Ajax Amsterdam (11), qui s'était imposé 0-2 plus tôt dans la soirée à l'AEK Athènes (0-2). Les champions d'Allemagne se sont directement retrouvés sur le velours grâce à Arjen Robben (13e, 30e) et Robert Lewandowski (36e). Pour l'occasion, l'attaquant polonais est devenu le septième joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des Champions. Dès la reprise, Gedson Fernandes (46e, 3-1) a réduit l'écart pour les Portugais mais Lewandowski (51e, 4-1) et Frank Ribéry (77e, 5-1) ont de nouveau battu Odisseas Vlachodimos. Mile Svilar est une nouvelle fois resté sur le banc benfiquiste.

Le Bayern et l'Ajax Amsterdam ont assuré leur place en 8es de finale.