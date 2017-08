Consultant apprécié sur les chaînes néerlandophones, Gert Verheyen est un habitué du Club Bruges. Il y a, notamment, vécu intensément le match aller contre Basaksehir et analysé les deux mi-temps très différentes.

Ce Bruges-ci est-il suffisamment armé pour réussir un résultat à Istanboul ?

"Au terme du match aller, j’aurais dit non. Après Lokeren, je ne suis plus aussi catégorique. Bruges a confirmé à Daknam ses qualités offensives et engrangé de la confiance, notamment parce que, pour la première fois en douze matches de championnat, il n’a pas encaissé. Il aura sûrement sa chance s’il ne répète pas les erreurs défensives qu’il a commises en seconde période contre l’équipe turque même si, la saison dernière, Basaksehir n’a pas perdu à domicile. Je me suis laissé dire que ses supporters ne viennent pas nombreux au stade et ne sont pas fanatiques. Si c’est le cas, ce pourrait être un avantage pour le Club."

[...]

