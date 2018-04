Exclu dans les derniers instants du match entre la Juventus Turin et le Real Madrid (3-1 pour le Real), Gianluigi Buffon s'en est durement pris à l'arbitre après le match, l'accusant d'avoir "un sac poubelle à la place du coeur".

"Cet arbitre n'a pas de coeur. Il a un sac poubelle à la place du coeur. Si tu n'as pas de personnalité et de courage, tu vas en tribunes regarder le match avec ta femme et un Sprite", a déclaré le gardien italien sur la chaîne italienne Mediaset Premium.

Egalement interrogé sur BeIn Sports, Buffon, qui a déclaré qu'il avait "très probablement" disputé son dernier match de Ligue des champions à Madrid, a utilisé le même genre d'images pour qualifier la prestation du sifflet anglais Michael Oliver.

"Il faut une certaine sensibilité pour comprendre l'importance de certains moments sur le terrain. Si on n'a pas cette sensibilité, on n'est pas digne d'être sur le terrain. A ce moment-là, il faut être en tribune avec ses parents, un paquet de chips et un coca. On ne peut pas faire des choses comme ça".

Alors que la Juve menait 3-0 dans le temps additionnel et se dirigeait donc vers la prolongation et une possible nouvelle "remontada" spectaculaire, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du Real pour un contact entre Benatia et Vasquez.

Buffon a été exclu pour protestation et Ronaldo a transformé le penalty, qualifiant ainsi le Real pour les demi-finales. "L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul a avoir vue", a jugé Buffon sur BeIn Sports.

'Absurde'

"L'année dernière, c'est arrivé au Bayern, cette année c'est à nous. Mais je ne crois pas que le Real ait besoin de ce genre de choses", a de son côté jugé Mehdi Benatia, l'auteur de la faute.

"Ca me semble absurde de siffler un penalty pareil à la dernière minute. J'ai touché le ballon avec le pied gauche, ça lui a rebondi sur la poitrine et tout ce qu'il pouvait faire, c'est de tomber", a déclaré le défenseur marocain.

Son président Andrea Agnelli a de son côté réclamé l'introduction de l'assistance-vidéo à l'arbitrage (VAR) en Ligue des champions.

"Plusieurs pays ont mis la VAR en oeuvre. Le processus d'accélération doit arriver en Europe. Les arbitres de surface ne servent pas, il faut les enlever et les remplacer par la VAR", a-t-il dit à la télévision italienne.

"L'arbitre n'a pas su gérer la situation. Sur le penalty il s'est trompé et sur l'expulsion, il a été excessif", a jugé le président de la Juventus, qui s'en est également pris à Pierluigi Collina, responsable des arbitres à l'UEFA.

"La vanité du +désignateur+ finit par nuire indirectement aux équipes italiennes. Ces désignations finissent par être faites pour prouver son impartialité", a-t-il déclaré.

Blaise Matuidi, le milieu de la Juventus, toujours au micro de Bein sports, ne cachait pas sa déception non plus. "On est tristes, on est énervés parce qu'on peut perdre des matches, mais pas comme ça. On a fait ce qu'il fallait, on a tout donné, on a marqué trois buts ici face à la meilleure équipe du monde. On mène 3-0 et puis, il y a cette action à la fin. L'arbitre gâche tout, il n'a pas le sang-froid. Il aurait pu avoir le recul de se dire que c'est un quart de finale de Champions League et que c'est les arrêts de jeu. Il a agi tout de suite et c'est ça qui est désolant. On peut être fiers de nous parce que ce qu'on a fait, c'est juste incroyable. On est très tristes surtout pour des joueurs comme Gigi (Buffon) qui ne méritait pas ça. La saison n'est pas finie, il y a encore deux titres à aller chercher. On va essayer de se réconforter avec ce septième scudetto (de suite) qui serait exceptionnel".