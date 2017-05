Découvrez les réactions d'après-match.

Fabinho (au micro de BeIn Sports): "Ce soir, on a vu une équipe (de la Juventus) plus expérimentée dans cette compétition qui tactiquement a été beaucoup mieux que Monaco. Avec notre pouvoir offensif, on a pu se créer quelques occasions. En général, ils ont été meilleurs, et ils ont mérité ce résultat-là. On va tout essayer au retour. On a déjà un match important samedi (à Nancy, en championnat), et après on va bien travailler pour inverser cette situation."

Kylian Mbappé (au micro de BeIn Sports): "Il nous a manqué un brin de réalisme. Quand on voit le nombre de situations qu'on arrive à se créer et qu'on ne concrétise pas... Eux, c'est 100% de réussite. Deux occasions franches, deux buts. C'est la différence majeure sur le match ce soir. On va essayer de tout donner parce qu'il y a un match retour quand même, et finir sans regret. C'est une bonne expérience (d'affronter la défense expérimentée de la Juve, ndlr). Ça nous permet de hausser notre niveau de jeu. Buffon a sorti quelques parades ce soir, maintenant on va essayer de bien travailler à l'entraînement pour revenir et marquer au retour."

Leonardo Jardim: "Ce soir, la Juve a été meilleure que nous durant les 10-15 premières minutes. Ensuite, on a rééquilibré le match. On s'est créé plus de positions, plus de centres. On a joué dans les 30 mètres adverses. L'efficacité fait la différence. La Juve a marqué ses possibilités, pas nous. Puis, il y a eu deux gros arrêts de Buffon. Si on a manqué d'efficacité, c'est à cause de son travail. Il a fait deux ou trois arrêts incroyables. C'est pour cela que la Juventus n'a pas encaissé de but. (concernant Mbappé) Il n'est pas facile de jouer dans les espaces contre une équipe comme la Juve. Mbappé est rapide. Il lui a manqué l'espace. Il doit apprendre. Mais il a essayé de faire un match positif. (concernant l'absence de Mendy) J'ai pris la décision (de ne pas le faire jouer, ndlr) après le match contre Toulouse. Il n'était pas prêt. Il était dans le groupe, oui. Mais c'était une stratégie. C'est un grand joueur. Il fait partie des meilleurs talents du monde au poste de latéral gauche. Mais ce n'est pas la première fois qu'il n'est pas là. Cela a été le cas face à Dortmund, par exemple. On s'adapte. C'est le football. Après le match, j'ai parlé aux joueurs. C'est difficile mais il faut toujours y croire. Même avec 5% de possibilité. Pour cela, il faut d'abord gagner à Nancy. Si on gagne à Nancy, on pourra aborder le match retour avec beaucoup de motivation et d'envie. On pourra alors penser faire une remontada."

Vadim Vasyliev (vice-président de Monaco): "C'était un adversaire très difficile à jouer, très bien organisé, Buffon a aussi fait un grand match, mais on a eu des occasions, on a quand même montré une belle image de Monaco. Complexe d'infériorité? Non, mais ce n'était pas notre match, pas notre jeu, on aime plus les matches ouverts. Mais il y a un match retour... Les chances sont vraiment minimes, il faut être honnête, mais les miracles, ça peut se passer, si on marque les premiers, après qui sait? Nous allons y croire, mais premièrement dès demain, nous allons nous concentrer sur le match contre Nancy."

Gianluigi Buffon au micro de BeIn Sports): "On a approché cette rencontre comme il fallait le faire. Nous craignons cette équipe. La seule manière de remporter ce match, c'était de jouer comme nous l'avons fait. D'un point de vue tactique, le coach a eu la sensibilité nécessaire pour faire ce qu'il fallait pour gagner. On peut lui dire bravo. Il y a encore le match retour à jouer. Monaco c'est une équipe qui est capable de tout, avec son attaque. Nous avons l'avantage, mais rien n'est gagné d'avance."

Massimiliano Allegri: "Les garçons ont fait une belle partie. Ils ont très bien défendu. Ce n'était pas facile, car Monaco possède une belle attaque, et des joueurs très rapides sur le plan offensif. On a bien su gérer les 30 premières minutes de la rencontre. La qualité des joueurs que j'ai à disposition m'aide à préparer cette équipe. Pour obtenir des résultats, il faut savoir faire des sacrifices, sur le plan offensif, mais aussi défensif. Les joueurs l'ont fait. Je suis content de Buffon. Gigi reste le N.1 mondial. Il a été très costaud. Il l'avait déjà été contre Barcelone. Comme le font les grands joueurs, il est décisif aux moments importants. Higuain? Il a marqué deux très beaux buts. On n'est pas à Cardiff. Aujourd'hui, je suis à Monaco, pas à Cardiff. Puis il y a un match retour à Turin. On a fait un pas en avant. (Mihajlovic, entraîneur du Torino, était en tribune). Je ne sais pas ce qu'il aura pensé de notre équipe mais ce match (le derby a lieu samedi, ndlr) sera important pour nous dans notre volonté d'aller chercher le titre. Jeudi, c'est récupération. Samedi, c'est le derby. On sera au top. Moi, je ne suis pas fatigué. Et on récupérera tous nos joueurs."

Gonzalo Higuain: "Je suis très content de ce match, c'est un rêve que nous suivons depuis août, aller à Cardiff, nous sommes à un pas. Le triplé (avec le Championnat et la Coupe d'Italie)? Et comment! Mais nous n'avons encore rien gagné, nous devons rester calmes. Le Real, j'y ai joué sept ans, mais pour nous retrouver, eux doivent encore se qualifier, et nous aussi. Dans cette équipe tout le monde travaille, ceux qui entrent, ceux qui sortent, et nous avons encore gagné sans prendre de but. Marquer en C1? Je suis toujours resté calme, j'ai toujours senti la confiance de tous, celui qui travaille finit toujours par être payé de retour."

Giorgio Chiellini: "Bien sûr 2-0 est un résultat très positif, mais il reste encore 95 minutes à souffrir. Le match retour sera du même tonneau que celui de ce soir. Nous avons gardé notre cage inviolée, grâce aussi à "+Gigi+ (Buffon), nous avons su ne pas trop concéder d'occasions, même si nous en avons laissé passer quelques unes, mais c'est dur de ne rien concéder en demi-finale, contre une telle équipe, qui a tant de qualité devant. Mbappé est un futur crack, mais tous les joueurs de devant (de Monaco) sont de très haut niveau. Un résultat de 2-1 aurait peut-être été plus juste. Avec Barzagli à droite on a gagné un peu de stablilité et un peu de centimètres sur les coups de pied arrêtés, nous avons su contenir leurs qualités et leurs meilleurs joueurs en les privant de profondeur. Nous somes depuis longtemps déjà projetés vers la finale, nous sentons que nous avons progressé par rapport aux années passées, nous pensons être au niveau des meilleures équipes du monde, mais il faut d'abord se qualifier."





Gonzalo Higuain plante le premier but

Pipita double la mise à l'heure de jeu