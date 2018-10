Une bonne heure après le coup de sifflet final, dans les travées du Wanda Metropolitano, nous avons pu recueillir les impressions de l’attaquant français et on en a profité pour lui parler des Diables.

Qu’avez-vous pensé de cette équipe de Bruges ?





“Elle était bien en place et elle a montré de bonnes choses techniquement, à l’image de son très beau but. Bruges a même réussi à nous faire reculer. Quand elle a égalisé, les choses se sont vraiment compliquées pour nous. C’est un adversaire difficile à jouer. Mais à la mi-temps, notre coach a adapté notre système tactique et cela a porté ses fruits. Nous avons trouvé plus d’espaces après la pause.”





Après la demi-finale du Mondial, vous mettez un doublé face à Bruges. Vous allez devenir le cauchemar du football belge…





(Sourires) “Mais non, les Belges, ce sont mes amis !”





Ce genre de prestation peut-elle peser pour le Ballon d’Or, peu de temps avant l’ouverture des votes ?