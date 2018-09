Quelques mois après son transfert manqué à Liverpool avec qui il aurait pu jouer contre le PSG mardi, Fekir a profité de la belle vitrine du match contre Manchester City pour montrer l'étendue de son talent.

Interrogé par Aage Fjortoft, ancien international norvégien sur la chaîne Viasport, Fekir, a répondu dans un anglais hésitant qu'il "qu'il n'y avait aucun esprit de revanche" de sa part mais qu'il "voulait prouver qu'il était un bon joueur".

Et puis, l'attaquant lyonnais a aussi raconté son but face aux Citizens en débutant son explication par une improvisation dans la langue de Shakespear. "I recup the ball.." Ce qui a rapidement fait sourire de nombreux internautes.

Est-ce que cette performance permettra de relancer l'intérêt d'autres clubs anglais pour l'été prochain ?

En tous cas, à part Liverpool, personne ne s'était manifesté après l'échec des négociations avec les Reds. Pour le plus grand bonheur de l'OL qui a pu conserver son joyau au moins un an de plus.