Ce soir, Liverpool reçoit la Roma en 1/2 finale aller de Ligue des Champions. C'est l'occasion de se rappeler de cette séance de penalty historique lors de la finale de Coupe d'Europe. C'était en 1984.

Quand Francesco Graziani s'élançait pour tenter de battre Bruce Grobbelaar, le portier des Reds, et ainsi garder les siens dans la course à la victoire finale, la Roma est menée 3-4 dans la séance de penalties.

Finalement, il n'en sera rien. Car ce soir là, le gardien de Liverpool a tout tenté pour intimider ses adversaires qu'il a poussé à la faute.

Grobbelaar a fait les cent pas devant son but, avec le sourire aux lèvres. Il a mordu les filets et a même sorti le coup des "jambes-spaghettis".

Graziani: "Il a agi comme un clown"

Dans le Daily Mail, le joueur italien s'est confié sur cet événement qui est un mauvais souvenir pour lui : "J'aimerais bien ne plus avoir à y penser mais les gens m’en parlent sans arrêt".

"Il essayait de me faire perdre ma concentration", poursuit-il. "Je comprends pourquoi il l’a fait. Je n’ai pas de souvenir négatif de lui. La seule chose qui me gênait, c’était les photographes juste derrière le but. On s’en est plaint après coup et ils ne sont plus autorisés à se mettre debout à cet endroit depuis."

Graziani a même invité Grobbelaar à retirer le penalty :"Il faut qu’il revienne au Stadio Olimpico, devant les supporters. On retirera le penalty".