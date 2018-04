L'entraîneur de Liverpool n'est pas trop tracassé par la blessure de son attaquant vedette Mohamed Salah, sorti après avoir ouvert le score lors de la large victoire (3-0) des siens contre Manchester City, mercredi soir en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Peu après la pause, l'international égyptien s'est porté près du banc des 'Reds' et a dit à son staff technique qu'il ressentait parfois une petite gêne. "C'était déjà suffisant pour le faire sortir immédiatement", a déclaré le technicien allemand après la rencontre. A ce moment-là du match, le marquoir d'Anfield Road affichait déjà 3-0. "Après la rencontre, il a dit qu'il se sentait bien mais nous devons attendre les résultats des examens médicaux", a ajouté Klopp. Salah est actuel meilleur buteur du championnat anglais avec 29 buts. En 43 rencontres toutes compétitions confondues, il totalise 38 buts et 13 assists pour la phalange liverpuldienne.

Autoritaire leader en Premier League, le Manchester City de Vincent Kompany et Kevin De Bruyne est tout proche de prendre la porte dès les quarts de finale. Le milieu de terrain des Diables Rouges refuse toutefois de s'avouer vaincu. "On ne sait jamais, c'est le football. J'ai confiance en mon équipe et en notre qualité de jeu. Si on veut passer, il faudra sortir quelque chose de grand. Mais Liverpool est désormais le grand favori, c'est sûr", a raconté De Bruyne après la rencontre.