Manchester City s'apprête à affronter Liverpool à Anfield Road mercredi en quart de finales aller de la Ligue des champions. Pour préfacer cette rencontre, Kevin De Bruyne et l'entraîneur des Citizens se sont présentés en conférence de presse ce mardi. Le Diable Rouge est ravi de disputer une telle rencontre. "C'est le genre de match que vous voulez jouer", a-t-il confié.

En 20 confrontations à Anfield dans l'ère de la Premier League, Liverpool possède un bilan de 14 victoires, 5 nuls et une seule défaite face à Manchester City. Kevin De Bruyne se montrait toutefois optimiste en conférence de presse : "Tout le monde parle de ces statistiques mais je ne suis là que depuis deux ans et demi. C'est seulement la deuxième fois que je joue ici. Nous devons tenter de faire la différence et de prendre un avantage demain si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, nous aurons l'occasion de valider notre qualification la semaine prochaine."

Le Diable Rouge a ensuite évoqué les atouts des deux équipes. S'il a insisté sur l'importance de l'Espagnol David Silva au sein de son effectif, il a également pointé la force de frappe offensive des "Reds" et, notamment, l'attaquant égyptien Mohamed Salah que de nombreux observateurs voient en concurrence avec le Diable Rouge pour le titre de meilleur joueur de Premier League. "Inscrire autant de buts dans une saison est juste incroyable, il est en pleine forme. Liverpool est une équipe offensive donc ca lui permet d'inscrire de nombreux buts", louait Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain offensif a toutefois rappelé ses objectifs. " Je suis venu ici parce que c'était la meilleure option pour moi afin de progresser et de gagner des titres. C'est le genre de matches que vous voulez jouer", a confié le Mancunien.

L'entraîneur catalan de Manchester City Pep Guardiola a ensuite pris la parole. Le tacticien a tout d'abord insisté sur le travail effectué par Jurgen Klopp depuis son arrivée à Liverpool. "La manière dont Jurgen joue est parfaite. C'est un maître pour acheter les joueurs dont il a besoin tactiquement. Avec certaines balles, ils peuvent être chirurgicaux. Ils punissent vos erreurs", a averti l'Espagnol. Il a toutefois rappelé qu'il ne s'adapterait pas à son adversaire et qu'il jouerait le coup à fond. "Je suis conscient, évidemment, de la valeur de Liverpool et de ses qualités. Je ne suis pas si arrogant. Mais si vous pensez que nous allons défendre pendant 90 minutes et que nous jouerons le contre, ce ne sera pas le cas. Pourquoi devrions-nous changer quelque chose quand tout va bien depuis si longtemps ?", a expliqué Pep Guardiola. Sergio Aguero, blessé depuis deux semaines, n'a pas fait le déplacement avec ses coéquipiers.