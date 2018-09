En conférence de presse ce lundi, Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, a évoqué les armes offensives du PSG qu'il devra contrer. L'une des plus redoutables s'appelle Neymar.

Pour avoir des chances de gagner contre l'ogre parisien, Les Reds doivent rendre muets les attaquants parisiens. Neymar, Cavani, Di Maria et Mbappé sont en grande forme actuellement. Klopp le sait. Il veut absolument les priver de ballon, surtout le Brésilien: "Il faut couper les angles de passe qui vont vers lui. Je ne sais pas s'il est possible de neutraliser ses qualités. Je pense que non", relaye la RTBF.

Le tacticien allemand était très élogieux à propos de la star du PSG. Il est toutefois revenu sur sa Coupe du Monde, plutôt manquée: "Neymar est un joueur exceptionnel. Il n'était pas en forme à la Coupe du monde mais il a quand même joué pour son pays. Il a pris ses responsabilités. La Belgique a disputé un grand quart de final contre le Brésil mais si Neymar avait été en forme, le Brésil aurait gagné."

De quoi déstabiliser Meunier? Le défenseur parisien faisait partie des Diables qui avaient réussi à mettre Neymar sous l'éteignoir durant ce fameux quart de finale.