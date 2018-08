Les Ajacies n’ont pas fait dans le détail et se sont débarassés de Sturm Graz. Ils seront à Sclessin ce mardi 7 août.

Après sa victoire 2-0 lors du match aller, l’Ajax devait terminer le travail en Autriche et ils n’y sont pas allés avec le dos de la cuillière. Les coéquipiers d’Huntelaar, auteur d’un doublé, se sont imposés 1-3 dans une rencontre où les hommes de Ten Hag auraient pu infliger une véritable correction à leur adversaire. Le troisième but a été marqué par Dusan Tadic.

Les Hollandais avaient sorti la grosse artillerie, et même Daley Blind a fait son retour en entrant un peu avant l’heure de jeu. Les Ziyech, Neres, Schoene et compagnie sont en pleine forme et ont comme objectif d’aller dans les poules de la Ligue des Champions. Le Standard est donc prévenu.

Le match aller se jouera à Sclessin le 7 août, retour à Amsterdam le 14 août.