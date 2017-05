Le constat est simple et limpide,: la Juventus possède la meilleure défense de toutes les compétitions dans lesquelles elle est engagée. Tant en Serie A qu’en Ligue des Champions, la Vieille Dame a encaissé largement moins de buts que ses concurrents. Et la performance est la plus impressionnante en Ligue des Champions, où les hommes de Massimiliano Allegri n’ont encaissé que deux buts… sur phases arrêtées ! Corentin Tolisso (Lyon) et Nicolas Pareja (Séville) sont les deux seuls à avoir trompé la vigilance de Gianluigi Buffon cette saison. Le gardien italien vient même d’enchaîner quatre clean sheet européennes (contre Porto et Barcelone) et n’a plus encaissé depuis 531 minutes. "C’est la meilleure défense d’Europe", avait pesté Leonardo Jardim au moment du tirage. Parce qu’il sait que contre la Juventus, même son équipe, une des meilleures attaques d’Europe (146 buts inscrits cette saison en 57 rencontres), aura du mal à inscrire un but.

D’autant qu’en 2017, la Juventus semble de plus en plus infranchissable. Si en 2016 les Bianconeri avaient terminé 41 % de leurs rencontres sans prendre de but, la moyenne est passée à 62 % en 2017. Preuve que le système de Massimiliano Allegri se rapproche de la perfection.

"Il n’y a pas de honte à savoir bien défendre, avait soutenu l’entraîneur italien à une critique. En fait, c’est tout aussi beau qu’un bon mouvement offensif. En ce qui me concerne, si vous voulez voir du spectacle, vous devriez aller au cirque. Faire des fautes et gagner des duels aériens est aussi très important. Contre Barcelone, on aurait pu jouer pendant une journée entière, les Catalans ne nous auraient pas mis de but."

La grande force de la Juventus, c’est que tout le monde défend, depuis Higuain et jusqu’à Buffon. Le but de la tactique d’Allegri, c’est de parvenir à bloquer les angles de passes et à tenir éloigné de son but son adversaire grâce à un pressing important. Qu’ils aient le ballon ou pas (on l’a vu contre Barcelone), les Turinois ne se mettent jamais en danger. "Notre force, c’est que nous jouons de la même manière face à Barcelone que contre Pescara", analyse Bonucci. Même si Monaco adore jouer le contre et qu’il laissera certainement la possession à son adversaire, les Italiens ne mettront jamais en péril leur équilibre. "Ils n’ont pas pris un but contre le Barça , ce ne sera pas facile, admet Bernardo Silva. Mais nous avons des bons joueurs offensivement. Donc on peut faire la différence."

Ce qui ennuiera peut-être la Juventus, c’est que Monaco joue avec deux attaquants. Leonardo Jardim demandera certainement à Mbappé et Falcao de mettre une forte pression sur Giorgio Chiellini (32 ans) et Leonardo Bonucci (30 ans). Mais les deux vieux compères italiens en ont vu d’autres, même s’ils n’ont jamais soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles… "Pour moi, Buffon, Bonucci et Chiellini méritent de remporter ce trophée, déclare Paulo Dybala. Ils sont là depuis tellement longtemps. Ils méritent vraiment de remporter cette compétition."

Mais pour y parvenir, la vieille garde turinoise devra encore tenter de garde le zéro au moins à trois reprises…