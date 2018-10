Les Brugeois se déplacent à l'Atletico Madrid ce soir dans le but de réaliser un petit exploit et ramener quelque chose.

Dans le même temps d'autres belles rencontres sont au programme de la soirée. Naples-Liverpool et Tottenham-Barcelone seront les autres belles rencontres à suivre.

Griezmann a ouvert le score à la 27e minute à la suite d'un corner dégagé! D'une magnifique frappe enroulée, Danjuma a égalisé pour les Brugeois! Dans le 5e quart d'heure de jeu, Griezmann a redonné l'avantage à l'Atletico Madrid qui se montrait de plus en plus dominant.

Dès la 2e minute de jeu, Coutinho a ouvert le score pour le Barça. Une mauvaise sortie de Lloris face à Jordi Alba, servi par un caviar de Messi, a permis au Brésilien de frapper dans le goal vide. Rakitic a doublé la mise pour les Catalans! Sa sublime reprise de volée est rentrée dans le but à l'aide du poteau! Kane a réduit le score avant que Messi ne redonne deux buts d'avance au Barça. Une frappe de Lamela déviée par Lenglet a trompé la vigilance de Ter Stegen. En toute fin de partie, Lionel Messi a signé son 5e but de la compétition (en deux rencontres seulement) en crucifiant Lloris.

En toute fin de partie, Insigne a conclu une action bien orchestrée par Dries Mertens. Insigne est à la bonne place pour inscrire, à la 90e, le premier but de la partie, profitant d'un beau centre de Callejon.

Witsel enfonce Tielemans et Chadli

Malgré un bon match de Youri Tielemans, l’AS Monaco continue de sombrer

C’est une défaite très sévère pour l’AS Monaco. Car les hommes de Leonardo Jardim ont été totalement métamorphosés par rapport à leur honteux début de championnat (6 points sur 24). Avec un jeu fluide, offensif et séduisant, les Monégasques ont enfin redoré leur statut de vice-champion de France, surtout en première période. Il a cependant manqué cette dose de réussite nécessaire dans ces âpres duels de Ligue des Champions.

Ce qu’ont eu Axel Witsel et ses coéquipiers lorsque les occasions se sont présentées. Leonardo Jardim se consolera tout de même d’avoir retrouvé un groupe de guerriers. Youri Tielemans en pôle.

Écarté en championnat le week-end dernier, le Diable Rouge était cette fois dans le onze de départ (au contraire de Chadli) pour se montrer très actif offensivement, tant à la construction qu’à la finition. C’est d’ailleurs lui qui a fait le plus de dégâts en début de partie. Les deux premières frappes cadrées du match venaient de ses pieds, la seconde obligeant Bürki à réaliser une superbe parade.

Les coéquipiers d’Axel Witsel, discret mais efficace, ne tardaient pas à répondre. D’abord via Alcacer puis par Wolf. Pas de but mais un premier coup sur la tête des Monégasques : le portier Diego Benaglio se blessait sur l’une de ses interventions et devait céder sa place à Danijel Subasic en fin de première période.

Le second coup était encore plus dur. Monté en remplacement de Wolf à la pause, Bruun Larsen donnait raison à son entraîneur en plaçant au fond sa première occasion sur un superbe assist de Sancho (51e). Le troisième coup aurait pu venir d’un penalty mais Alcacer se heurtait à la barre (69e). L’attaquant espagnol se rattrapait toutefois dans la foulée au bout d’une belle contre-attaque menée par Reus (72e). Ce dernier aggravait encore la marque dans les arrêts de jeu (90e+4).

Chadli (monté dans le dernier quart d’heure), Tielemans, Falcao and co tentaient bien quelques derniers assauts mais rien ne rentrait. L’AS Monaco reste donc bloqué sans le moindre point au compteur, comme le Club de Bruges. Brugeois et Monégasques s’affronteront le 24 octobre prochain. Malheur au perdant…

S. Ha.

