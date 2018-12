En cas de concours de circonstances favorables, comprenez une défaite de Liverpool face à Naples et un succès contre le PSG, le club serbe passera l'hiver européen et plus précisément en Europa League.

Au milieu de la foule qui se massera dans l'impressionnant Marakana pour porter les siens se trouvera Novak Djokovic, comme le rapporte le média local Sportski Zurnal.

Le numéro un mondial de tennis, grand supporter du club de la capitale, a décidé de mettre entre parenthèses sa préparation pour la saison 2019 pour assister à la rencontre entre l'Etoile rouge et le Paris Saint-Germain.

Le tennisman est arrivé ce lundi soir au pays et repartira mercredi en stage de préparation, avant d'entamer la saison prochaine par le tournoi d'exhibition d'Abou Dhabi fin décembre puis par l'ATP 250 à Doha au croisement des années 2018 et 2019.