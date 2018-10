L'UEFA a ouvert jeudi une procédure disciplinaire visant Naples à la suite de l'usage de fusées éclairantes par ses supporters à la fin du match de Ligue des champions, mercredi, face à Liverpool.

Selon l'UEFA, des supporters napolitains ont lancé des fusées éclairantes -interdites par l'organisme gouvernant le foot européen- à la fin de la rencontre pour célébrer le but de Lorenzo Insigne et la victoire, synonyme de première place du groupe C (4 pts) devant le Paris Saint-Germain et Liverpool (3 pts).

Le PSG a été, lui aussi, visé par une procédure de l'UEFA tout comme son adversaire du jour, l'Etoile Rouge Belgrade. Elle vise notamment les "fumigènes" allumés par les supporters ultras parisiens, et les "chants illicites" proférés par les visiteurs serbes dans les tribunes.

Les trois cas seront étudiés par l'UEFA le 18 octobre.