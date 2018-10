Radja Nainggolan a inscrit mercredi soir le deuxième but de sa saison sous les couleurs de l'Inter, lors de la victoire des siens au PSV (1-2).

Le 'Ninja' a marqué d'une frappe puissante et centrale juste avant la pause (44e). Un but aussi beau qu'important de l'Anversois puisqu'il a ainsi répondu au joli but d'ouverture de Rosario (27e).

Très actif tout au long de la rencontre, Mauro Icardi a offert la victoire aux Intéristes qui signent ainsi le 6 sur 6 et sont en tête du groupe B en compagnie du Barça, vainqueur à Tottenham (2-4).