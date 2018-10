La Juventus l'emporte facilement contre les Young Boys (3-0). Manchester City redresse la barre à Hoffenheim (1-2) après sa défaite surprise contre Lyon dans son match d'ouverture.

Après s'être incliné 2-1 face à Lyon il y a deux semaines, Manchester City s'est imposé 1-2 à Hoffenheim lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions mardi soir. Vincent Kompany a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs citizens. De son côté, la Juventus Turin n'a jamais douté face aux Young Boys de Berne et trône désormais seule en tête du groupe H avec six points.

Dès les premières secondes de la rencontre, Manchester City s'est fait surprendre sur le but d'ouverture de l'ancien attaquant du Standard de Liège Ishak Belfodil, auteur de sa toute première réalisation en Ligue des champions (1e, 1-0). Touché en plein coeur, les Citizens ont toutefois rapidement réagi par l'entremise de l'Argentin Sergio Agüero, parfaitement servi par Leroy Sané (8e, 1-1). Rassurées, les troupes de Guardiola ont ensuite dominé les débats sans parvenir à prendre les devants avant la pause. En seconde période, Manchester City a connu certaines difficultés à imposer son rythme mais s'est toutefois montré dangereux à plusieurs reprises via Sterling (51e), Agüero (72e) et Sané (79e). Il aura cependant fallu attendre la 86e minute de jeu et le but salvateur de David Silva (1-2) pour valider la première victoire des Skyblues en Ligue des champions cette saison.

Au classement, Manchester City prend la deuxième place avec trois unités tandis qu'Hoffenheim est dernier avec un petit point au compteur. Sur le coup de 21h, Lyon, premier du groupe F, accueillera le Shakhtar Donetsk, troisième

Sans Cristiano Ronaldo, suspendu lors de la première journée face à Valence, la Juventus s'est reposée sur un grand Dybala pour prendre les commandes du groupe H. En effet, l'Argentin a réalisé une rencontre parfaite en inscrivant un triplé. L'attaquant de la Vieille Dame a d'abord permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts (5e, 1-0 et 33e, 2-0) avant de sceller le résultat de la rencontre en deuxième période (69e, 3-0).





RETROUVEZ LE DIRECT DES RENCONTRES: