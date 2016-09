"La nouvelle C1 ? Pas mauvaise pour la Belgique"

C1

"La réforme de la Ligue des Champions n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour la Belgique."

C’est ce que prétend Michael Verschueren - membre belge de l’ECA (l’Association des clubs européens). Pourtant, la principale nouveauté dès 2018 qui vise à garantir quatre places en phase de groupes aux quatre premiers au ranking Uefa (l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie) ne fait pas forcément les affaires des autres pays qui se partageront les seize billets restants alors qu’ils en ont actuellement vingt. Et les champions des dix premières nations au ranking désormais calculé non plus sur cinq mais dix ans resteront directement qualifiés pour la phase de groupe. (...)

