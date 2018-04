CR7 a déjà rendu fou plus d'un gardien. Sur la double confrontation contre la Vieille Dame de Buffon, le quintuple Ballon d'Or a planté 3 buts et 1 assist sur les 4 réalisations madrilènes. C'est donc en partie 'à cause' de lui que Buffon vivait ce mercredi soir l'un de ses derniers rendez-vous européens.





Pourtant, entre les deux légendes vivantes du ballon rond, règne un profond respect.





Hier, alors que Buffon rendait une interview, Ronaldo est passé juste derrière lui pour une accolade fantastique.





La grande classe.