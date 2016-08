La réforme de la Champions League approuvée: tout pour les gros

C1

Quatre places garanties en phase de groupes de Ligue des champions seront attribuées à chacun des quatre pays les mieux classés à l'indice UEFA pour la période 2018/21, soit actuellement Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie, ont annoncé vendredi les dirigeants de l'Union européenne du football (UEFA) à Monaco.

Les quatre premiers de ces championnats accéderont à la plus prestigieuse compétition européenne. Actuellement, pour l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne, les trois premiers du championnat écoulé sont qualifiés directement et le 4e doit passer par les barrages. Pour l'Italie, jusqu'à présent, le champion de la saison passée et son dauphin sont directement qualifiés tandis que le 3e doit passer par l'épreuve des barrages.

Ce sera en revanche un statu quo pour les pays classés 5e et 6e: le champion de la saison écoulée et son dauphin seront directement qualifiés et le 3e devra passer par un barrage, comme cette saison.

La nouvelle formule aura tout de même un avantage pour ces deux pays: le 3e sera assuré entre 2018 et 2021 de ne pas avoir à croiser un club allemand, espagnol, anglais ou italien, qui eux n'auront plus à passer par les barrages.