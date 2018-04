Battue 5 buts à 2 par Liverpool en match aller des demi-finales de la Ligue des Champions mardi, l'AS Rome se retrouve à peu de choses près dans la même situation qu'en quarts de finale lorsque les Romains avaient été battus 4 buts à 1 à Barcelone. Cela n'avait pas empêché Radja Nainggolan et ses coéquipiers de l'emporter 3 à 0 au retour et de se qualifier.

Mardi, la 'Roma' a tout de même été menée 5 buts à 0 devant les Reds gardant cependant un mince espoir encore en plantant deux buts dans les dix dernières minutes de jeu.

"Nous avons perdu trop de duels, nous avons perdu pied, nous avons perdu notre qualité", a commenté Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de l'AS Rome. "Nous méritons de marquer ces deux buts, cela montre notre caractère. Je n'ai pas aimé que nous nous mettions à perdre les duels au milieu de terrain après les 25 premières minutes. Le foot, ce n'est pas que des histoires de tactique, si vous perdez les duels, vous prenez des buts. (...) Je ne m'attendais pas à prendre ces deux buts en seconde période. C'était dur de renverser la tendance du match. J'ai fait entrer un deuxième attaquant car nous avions besoin d'un peu de vitalité devant et de marquer. (...) Nous devons nous améliorer sur la mentalité. Nous devons être sûrs de nos forces et cela n'a pas été le cas. Mais cette demi-finale n'est pas finie. Ceux (les fans) qui ne croient pas en un retour peuvent rester chez eux."





Jürgen Klopp regrettait les deux buts encaissés en fin de match

"Nous avons fait le match parfait pendant 80 minutes", a analysé Jurgen Klopp, au micro de BT Sport. "Défensivement, nous avons fait une erreur. Il n'y a pas penalty pour la Roma, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais l'arbitre l'a accordé et il y a eu 5-2 au final. 5-0 ou 5-1, cela aurait été mieux mais 5-2, c'est un score fantastique. Nous avons eu tellement d'occasions dans le dos de leur défense qu'ils n'ont pas su quoi faire. Nous aurions pu marquer encore plus. Tout ça, c'est super, mais il y a quand même un sentiment de déception à cause des deux buts encaissés. Demain, cela ira mieux. J'aurais signé avant le match pour un succès 5-2. Mais quand je vois la physionomie du match, je trouve que c'est dommage finalement".