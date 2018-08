C'est ce jeudi que les 32 qualifiés pour la lucrative Ligue des Champions connaîtront leurs adversaires en phase de poules. Suivez le tirage au sort en direct commenté.

Après la traditionnelle remise des trophées, récompensant les meilleures individualités de la saison 2017-2018, l'UEFA procède ce jeudi à 18H00 au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une seule équipe belge se trouvera dans les boules : le FC Bruges, champion de Pro League la saison dernière.

Les Brugeois ont été versés dans le chapeau 4, réunissant les équipes aux coefficients les plus faibles, et sont donc quasiment assurés de rencontrer des formations de (très) haut calibre.

Champion d'Europe en titre, le Real Madrid cherchera a reconduire son statut une nouvelle fois et a été versé dans le premier chapeau, comme l'Atlético Madrid vainqueur de l'Europa League. Les Colchoneros auront d'ailleurs à cœur de rejoindre la finale, qui se disputera dans leur stade le 1er juin 2019.

SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE





La composition des chapeaux

Entrée en vigueur de la réforme

En août 2016, l'UEFA avait confirmé la réforme du format de sa compétition phare pour un cycle de trois saisons. A partir de cette édition, et au moins jusqu'en 2021, les quatre nations les mieux classées au coefficient UEFA ont droit à quatre participants dans la phase de poules.

Bénéficiaires de cette mesure cette saison, l'Espagne (Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelone et FC Valence), l'Angleterre (Manchester City, Tottenham, Manchester United et Liverpool), l'Italie (Juventus, Naples, AS Roma, Inter Milan) et l'Allemagne (Bayern Munich, Schalke 04, Hoffenheim et Borussia Dortmund).

Autre changement : le programme des matches. A partir de cette saison, la C1 calque pratiquement son horaire sur celui de la C2, avec deux matches prévus à 19h00 et six affiches programmées à 21h00.