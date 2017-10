Souvent moqué pour son look à la Tahiti Bob ou ses interventions parfois suicidaires, le Brésilien David Luiz n'en reste pas moins l'un des titulaires indiscutables d'Antonio Conte. Car s'il n'est pas toujours placé au mieux (c'est sans doute pour cela que l'Italien le replace parfois un cran plus haut), le joueur possède une aura certaine et une frappe de balle magnifique, comme en témoigne son but marqué face à la Roma lors de la troisième journée de Ligue des Champions.





Après avoir tenté de lancer Alvaro Morata, titulaire en pointe, dans la profondeur, le Blue a récupéré le ballon, mal dégagé par le Brésilien Jesus. Sans se poser de questions, Luiz a armé une frappe parfaitement enroulée, impossible à arrêter malgré la belle détente d'Alisson.





Certes, il y avait de l'espace devant lui, mais on appréciera la trajectoire délicieuse opérée par cette petite bombe...