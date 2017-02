Décidément, le match entre Manchester City et Monaco a tenu toutes ses promesses. Alors que l'heure de jeu était à peine atteinte, Falcao a inscrit le cinquième but de la partie. Le troisième pour son équipe. Et de quelle manière ! Sur un long ballon, il récupère le cuir et se joue de la défense mancunienne avant de tromper Caballero d'un magnifique lob. Rien à dire, le Tigre est de retour !