Siebe Schrijvers en avait rêvé, lui le jeune Limbourgeois que le Racing Genk avait formé mais qu’il avait ensuite libéré. Il avait coché la date sur son agenda et avait secrètement espéré qu’il disputerait ce match, d’abord, qu’il marquerait ensuite. Quand, d’un tir placé, il a effacé l’avantage au score que s’était ménagé le Racing Genk, il n’a plus entendu les sifflets du public : "Je ne nourrissais aucun sentiment de revanche. Je respecterai toujours les supporters du Racing, même ceux qui m’ont conspué. Mais ce goal demeurera d’autant plus gravé dans ma mémoire qu’il peut se révéler crucial pour la suite de notre saison: non seulement il nous a offert une égalisation méritée dans un sommet mais ce résultat dope notre confiance avant notre déplacement à Monaco, j’ai la conviction que notre mauvaise passe n’est plus qu’un souvenir."

Dans la période moins heureuse que le Club Bruges vient de traverser, Siebe Schrijvers n’a pas seulement pallié les indisponibilités de Rezaei et de Vossen: il a saisi sa chance.

Ivan Leko ne le dément pas: "Je suis très heureux de l’avènement de Siebe. Il a livré une excellente prestation, même si ses tirs au but ont manqué un peu de précision. Il n’était pas aisé pour lui, au début, de s’imposer dans une équipe championne, qui plus est au poste de numéro 10. Mais au fil des matches, on découvre de plus en plus le Schrijvers que je voulais apprécier. Je sais que beaucoup se sont étonnés de l’arrivée à Bruges de Schrijvers et de Rits. Mais je connaissais leurs potentialités. Pour les voir à l’œuvre tous les jours à l’entraînement, je sais qu’ils peuvent bien servir la cause du Club Bruges."

Siebe Schrijvers s’insère de mieux en mieux dans le dispostif tactique d’un Club Bruges reparti de l’avant: il est actif, inspiré, incisif et il ne gêne ni le travail de pivot de Wesley ni la créativité de Vanaken.

Dans ce bon sommet à Genk qu’au nombre d’occasions franches le Club Bruges a peut-être remporté aux points, Schrijvers n’est pas le seul à avoir satisfait le staff: Diatta a également fait impression sur le flanc gauche: "C’est la première fois qu’il dispute trois matches d’affilée, souligne son entraîneur. À Saint-Trond, il avait livré une prestation insuffisante. Contre Ostende, il a été bon et a encore mieux joué à Genk. Mais notre force reste le collectif même si, à chaque match, un joueur différent peut forger la différence."

Si, pour la seconde fois, Ethan Horvath a rassuré son entourage, il s’est surtout rassuré lui-même. Il a parfaitement traduit l’état d’esprit que se sont forgé les Brugeois en allant arracher, de haute lutte, un point mérité chez le leader invaincu : "Après notre victoire à Ostende et notre bonne prestation collective chez le leader, nous pouvons partir confiants à Monaco."