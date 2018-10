Le PSG à nouveau accroché



Mauvaise opération pour le PSG: Accroché par Naples (2-2) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a arraché le point du nul grâce à Angel Di Maria à la dernière minute, mercredi, lors de la 3e journée de la Ligue des champions.

Le club parisien est désormais troisième de la poule C, un point derrière Naples (5) et pointe à deux longueurs de Liverpool (6), leader après avoir écrasé l'Etoile Rouge Belgrade (4-0).

Dortmund explose l'Ateltico

L'Atlético Madrid et son attaquant vedette Antoine Griezmann ont été écrasés 4 à 0 à Dortmund, mercredi, lors de la 3e journée de Ligue des champions, et voient les Allemands compter trois points de plus en tête du groupe A.

Les buts de Dortmund ont été marqués par Witsel (38e), Guerreiro (73e, 89e) et Sancho (83). Le match retour à Madrid, le 6 novembre, s'annonce très explosif.

Le Barça a fait le boulot

Sans Lionel Messi, ça fonctionne aussi! Privé de son capitaine, le FC Barcelone a maîtrisé collectivement l'Inter Milan (2-0) mercredi en Ligue des champions, se rapprochant des huitièmes tout en lançant un avertissement au Real Madrid à quatre jours du clasico.

Messi était présent dans les tribunes du Camp Nou, bras droit en écharpe, et il a dû apprécier le spectacle: le Brésilien Rafinha, qui suppléait l'Argentin poste pour poste, a ouvert le score d'une reprise rasante à bout portant (32e).

Et Jordi Alba a alourdi la marque d'une frappe croisée (83e) au terme d'une prestation collective très aboutie, où le Barça n'a pas semblé pâtir de l'absence jusqu'à mi-novembre de son maître à jouer (bras fracturé).

Au classement de la poule B, Barcelone (1er, 9 pts) réussit un carton plein, qui lui ouvre quasiment les portes des huitièmes de finale avec encore trois matches à jouer et huit longueurs d'avance sur le PSV Eindhoven et Tottenham (1 pt chacun).

Liverpool en balade face à l'Etoile Rouge.

Les Reds se sont imposés 4-0 grâce à des buts de Firmino, Salah (2) et Mané. Liverpool a pu compter sur son trio infernal. Le score aurait pu être plus lourd.

Porto fait la bonne opération

Dans le dernier groupe qui se jouait, le Galatasaray a partagé l'enjeu face à Schalke (0-0). Porto s'est imposé 1-3 au Lokomotiv Moscou.





Tous les buts et actions à suivre dans notre multilive