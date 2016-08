Leicester, Porto, Copenhague: que valent les adversaires de Bruges en Champions League

C1

LEICESTER

Son histoire, si belle, s’écrit désormais sur la plus jolie des scènes européennes. Champion le plus sensationnel de l’histoire de la Premier League, Leicester repart en campagne avec la même équipe ou presque. Et surtout la même recette avec un bloc très discipliné qui a fait du contre un art en misant sur les éclairs de ses deuxcracks, Jamie Vardy et Riyad Mahrez, sans se prendre pour quelqu’un d’autre.

"Encore une fois, nous sommes outsiders, il faudra se battre pour tout", a prévenu Claudio Ranieri à la tête d’une équipe qui, après avoir tout croqué sur son passage, doit digérer un nouveau statut et les attentes qui vont avec.

[...]

